Silivri’de ‘birine benzettik’ dayağı

İstanbul Silivri'de, sosyal medya platformları üzerinden oyun videoları paylaşan Anıl Atacık, tanımadığı kişiler tarafından darp edildi. Saldırganlar, "Neden bana vurdunuz?" diyen fenomene, "Birine benzettik" diye cevap verdi.

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Piri Mehmet Paşa Mahallesi’nde bulunan bir kafede 20 Mayıs Cuma günü arkadaşı ile beraber oturan Anıl Atacık’ın yanına tanımadığı 2 kişi oturdu. Saldırganlardan biri, oturduktan hemen sonra Anıl Atacık’ın bacağına yumrukla vurdu.

Ne olduğunu anlayamayan Atacık, tepki göstermek için ayağa kalkmaya çalıştığı sırada diğer saldırgan çenesine yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken, 2 saldırgan aynı anda genç fenomeni darp etmeye başladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesi ile saldırganlar ve Anıl Atacık dışarı çıkarıldı.

Atacık “Bana neden vurdunuz? diye sorarken, saldırgan, “Birine benzettik” diye cevap verdi. Atacık, darp raporu aldıktan sonra polis merkezine giderek, saldırganlardan şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışması üzerine 2 saldırgan da yakalanarak ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

“BİRİNE BENZETTİK DEDİ”

Tanımadığı kişilerce darp edilen fenomen Anıl Atacık, “Ben Silivri’nin göbeğinde olan bir kafede oturuyordum. Bir anda biri bacağıma sert bir şekilde vurdu. Diğeri ise yumruk attı ve beni orada darp etmeye başladılar. Bunlar ağabey – kardeş zaten. İkisinden de Silivri Polis Merkezine giderek şikâyetçi oldum. Ben darp edildikten sonra sordum ‘Neden darp ettiniz’ diye, onlarda ‘Birine benzettik’ dedi. Ömer Çelik tarafından çeneme vurulduğunda 1 santimetrelik yara oluştu” dedi.