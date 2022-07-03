Silivri’de orman yangını

İstanbul Silivri'de orman yangını çıktı. Yangın itfaiye ekipleri ve vatandaşların çalışmasıyla söndürüldü.

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Yangın, saat 17.00 sıralarında Selimpaşa Araptepe mevkiinde bulunan ormanda çıktı. Otların bilinmeyen nedenle tutuşup ormana sirayet etmesiyle alevler yükseldi.

Çevreden vatandaşlar seferber olarak yangını önce kendi imkânlarıyla söndürmeye çalıştı. Bildirilmesiyle gelen itfaiye ekipleri vatandaşların da desteğiyle yangını kontrol altına alarak söndürdü. Ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor.

BELEDEİYE BAŞKANI YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Yanan bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Hemen E – 5 kenarında, yaklaşık 40 bin metrekareye tekabül eden bir çamlığımız var. Yangının kaynağı E – 5 kenarındaki otların ve anızların tutuşmasıyla buraya kadar, şu an kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam edecek. Bugün Silivri’de 5 ayrı noktada yangın çıktı. Vatandaşları duyarlı olmaya davet ediyorum. Araçlardan atılan sigara otları tutuşturup, yangına neden olabiliyor” dedi. (DHA)

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