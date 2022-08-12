Abone Ol

Sinagogdan el yazması Tevrat çalanlar tutuklandı

Gaziantep'te, sinagogdan 1 gün arayla değeri 600 bin TL olan 2 el yazması Tevrat çalan 2 şüpheli, polis operasyonuyla yakalanarak tutuklandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sinagogdan el yazması Tevrat çalanlar tutuklandı

Karagöz Mahallesi’ndeki sinagogdan, 1 gün arayla 2 el yazması Tevrat çalındı. İhbarla harekete geçen polis ekipleri, kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde, sinagoga gelen 2 şüphelinin, tırmanarak içeri girdiği daha sonra duvardan atlayıp, kaçtığı görüldü.

Ekipler, şüphelilerin O.S. ve D.A. olduğunu belirledi. Adreslerine operasyon düzenlenen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Değerinin 600 bin TL olduğu belirlenen 2 Tevrat da ele geçirilip, sinagoga iade edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen O.S. ve D.A., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

Roma dönemi tarihi eserlerle yakalandılar! 10 milyon lira değerinde İlginizi Çekebilir Roma dönemi tarihi eserlerle yakalandılar! 10 milyon lira değerinde Şanlıurfa'da 566 parça tarihi eser ele geçirildi İlginizi Çekebilir Şanlıurfa'da 566 parça tarihi eser ele geçirildi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster