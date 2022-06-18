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Sınava yetişmek isterken merdivenden düşüp hastanelik oldu 

Düzce'de, YKS öncesi okulda tuvalete giden 18 yaşındaki Ayşenur Boz, sınava başlama anonsunu duyunca koşarken merdivenden düştü. Başını yere çarpan Boz, hastanede tedaviye alındı.

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Sınava yetişmek isterken merdivenden düşüp hastanelik oldu 
Olay, Nusrettin Mahallesi’ndeki Osman Kuyumcu Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde meydana geldi. YKS’ye gireceği sınıfta yerini alan Ayşenur Boz, sınav başlamadan hemen önce lavaboya gitti.

Bu sırada okulda sınava başlama anonsu yapıldı. Sınıfa koşarak gitmeye çalışan Boz, merdivenden düşerek başını yere çarptı. Sınav görevlilerinin ihbarıyla okula gelen sağlık ekipleri, Boz’a ilk müdahalede bulundu. Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ayşenur Boz, tedaviye alındı. (DHA)

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