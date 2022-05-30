Abone Ol

Sinem, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Çankırı'da, çorap fabrikası işçilerini taşıyan servis otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan Sinem Toruk (22), bir haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sinem, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti

Çankırı- Eldivan yolu Ecevit yokuşu mevkisinde 23 Mayıs’ta meydana gelen kazada Y.Ş. yönetimindeki 18 DN 796 plakalı servis otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan 32 kişiden 18’i yaralandı.

Yaralılar arasında bulunan Sinem Toruk, Çankırı Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Sinem Toruk, 7 gün sonra sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Sinem Toruk’un cenazesi, Yapraklı ilçesi Aşağıöz köyünde öğle kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi. (DHA)

Araçla dereye uçan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti İlginizi Çekebilir Araçla dereye uçan 17 yaşındaki genç, yaşam savaşını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster