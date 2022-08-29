Şırnak’ta kaçakçılık operasyonu: 40 gözaltı

Şırnak'ta, jandarma ve polisin kaçakçılara yönelik operasyonlarında, 40 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 22-28 Ağustos’ta kent genelinde ve Habur Sınır Kapısı’nda kaçakçılık operasyonları düzenlendi.

Operasyonlarda 40 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 5 bin 390 paket kaçak sigara, 32 kaçak cep telefonu, 290 cep telefonu aksesuarı, 39 gümrük kaçağı güneş gözlüğü ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Ayrıca Şırnak İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ocak ile 1 Ağustos tarihleri arasında internette yapılan sanal devriyeler ve açık kaynak araştırmaları sonucunda yurt dışı kaynaklı 6 bin 219 internet sitesine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişim engellendi. (DHA)