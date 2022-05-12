Şırnak’ta terör operasyonu: 17 gözaltı
Şırnak'ta terör örgütü PKK'nın şehir ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanmasına yönelik operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından Cizre ilçesinde, PKK terör örgütünün şehir ve sözde Sivil Savunma Birlikleri (YPS) yapılanması içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Eş zamanlı baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda dijital materyaller ele geçirildi. (DHA)