Şişli’de boşanma yüzünden husumetli olduğu kayınpederini öldürdü

İstanbul Şişli'de amcasının kızıyla boşanma aşamasında olan Ersin Sertçelik, bir süredir husumet yaşadığı amcası Mahir Sertçelik'e önce otomobiliyle çarptı, ardından pompalı tüfekle vurdu. Mahir Sertçelik, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı saklandığı evinde yakalandı.

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Olay, Piyalepaşa Bulvarı’ndaki, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde saat 17.10 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, birkaç yıl önce evlendiği amcasının kızıyla boşanmak üzere olan Ersin Sertçelik ile amcası Mahir Sertçelik arasında bir süre önce husumet başladı. Amca ile yeğen arasındaki husumet, birlikte çalıştıkları iş yerinde yaşadıkları tartışmalarla daha da büyüdü.

Ersin Sertçelik, kayınpederi de olan amcasıyla bugün telefonla yaptıkları tartışmanın ardından otomobiline binerek, izinli olmasına rağmen iş yerine geldi.

Yeğen Sertçelik, arkası dönük şekilde yürüyen amcasına otomobille çarparak yere düşürdü. Elinde pompalı tüfekle otomobilinden inen Ersin Sertçelik, yerden kalkarak kaçmaya çalışan Mahir Sertçelik’e 5 el ateş etti. Ersin Sertçelik, daha sonra otomobiline binerek kaçtı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı olan Mahir Sertçelik’i ambulansla, çevredeki bir özel hastaneye kaldırdı. Amca Sertçelik, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Mahir Sertçelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, amcasını vurduktan sonra kaçan Ersin Sertçelik’i, Kağıthane’deki evinde yakaladı. Cinayet silahıyla yakalanan Sertçelik, sorgulanmak üzere Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

ŞİŞLİ BELEDİYESİNDEN AÇIKLAMA

Şişli Belediye Başkanlığı’ndan olayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, “Bugün mesai sonrası, Şişli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli personellerimizden Mahir Sertçelik, aynı müdürlükte görevli olan akrabası Ersin Sertçelik’in silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmiştir. Değerli çalışma arkadaşımız Mahir Sertçelik’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Zanlı Ersin Sertçelik, emniyet güçlerimize teslim olmuştur. Bundan sonraki adli sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyuna önemle duyururuz” denildi. (DHA)