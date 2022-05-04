Şişli’de park halindeki otomobil alev alev yandı
Şişli'de park halindeki otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede söndürdüğü otomobil kullanılamaz hale geldi.
Olay saat 01: 00 sıralarında, Mecidiyeköy Mahallesi Galata deresi Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre otomobilde yangın çıktı.
Aracın yandığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ve polise haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.(DHA)