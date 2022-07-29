Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 6 yaralı
Sivas'ta, iki otomobilin çarpıştığı kazada 61 yaşındaki Arife Kayer öldü, araçlardaki 6 kişi ise yaralandı.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Sivas-Ankara kara yolunda Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı’nda meydana geldi. 19 yaşındaki Emirhan Altay yönetimindeki otomobil ile Selver Soysal’ın kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada sürücülerle araçlardaki Bahattin Sancar, Enes Altay, Kadriye Şahin, Osman Kayer ve Arife Kayer yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelerde tedaviye alındı. Arife Kayer, kaldırıldığı Numune Hastanesi’ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)