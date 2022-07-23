Sivas’ta trafik kazası: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti
Sivas’ın Gürün ilçesinde yoldan çıkan aracın su kanalına girmesi sonucu araçta bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi ise yaralandı.
Kaza sabah saatlerinde D-300 Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yaşandı. Kazada M. Aktülin (59) yönetimindeki otomobil Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak su kanalına girdi.
Takla atan araçta bulunan sürücü; G. Aktülin (58), D. Dağ(32), M. Dağ(32) E.D. Dağ (5), Berfin Dağ (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet hastanesine kaldırıldı.
Durumu ağır olan 1 yaşındaki Berfin bebek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)