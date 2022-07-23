Abone Ol

Sivas’ta trafik kazası: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Sivas’ın Gürün ilçesinde yoldan çıkan aracın su kanalına girmesi sonucu araçta bulunan 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti, 2’si ağır 5 kişi ise yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sivas’ta trafik kazası: 1 yaşındaki bebek hayatını kaybetti

Kaza sabah saatlerinde D-300 Karayolu Sivas'ın Gürün ilçesi Mazıkıran mevkiinde yaşandı. Kazada M. Aktülin (59) yönetimindeki otomobil Pınarbaşı istikametinden Gürün istikametine seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak su kanalına girdi.

Takla atan araçta bulunan sürücü; G. Aktülin (58), D. Dağ(32), M. Dağ(32) E.D. Dağ (5), Berfin Dağ (1) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan 1 yaşındaki Berfin bebek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.(İHA)

Mardin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı İlginizi Çekebilir Mardin'de tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 2 ölü, 17 yaralı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster