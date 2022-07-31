SMA’lı Emine Asya için toplanan bağış kutusunu çalan şüpheli, serbest bırakıldı

Malatya'da SMA hastası 13 aylık Emine Asya Kaya için toplanan bağış kutusunu çaldığı belirlenerek yakalanan şüpheli serbest bırakıldı.

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Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası Emine Asya Kaya için 4 ay önce valilik onaylı kampanya başlatıldı. Tedavi masrafları için yapılan kampanya kapsamında Kışla Caddesi’nde stant kuruldu.

Destek için konulan bağış kutusu ise 27 Temmuz’da çalındı. Bağış kutusunun içinde 500 TL olduğu belirtildi. Polis ekipleri, ihbarla harekete geçti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliyi belirleyip gözaltına alındı.

Yardım parası da yeniden yerine kondu. İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (DHA)

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