Sokağa atılan sigara izmariti, evi ve otomobili yaktı

Muğla'nın Milas ilçesinde sokağa atılan sigara izmariti bir otomobili ve bir evi kısmen yaktı. Yangının ormanlık alana sıçramasını itfaiye ekipleri önledi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Meşelik Mahallesi'nde bir otomobilden atıldığı iddia edilen sigara izmariti yol kenarındaki kuru otları tutuşturdu.

Rüzgarın etkisi ile büyüyen alevler yayılarak önce bir evin bahçesine girdi, bahçedeki ahşap barakayı yaktı. Bu arada sokakta bulunan bir otomobil de yandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü, alevlerin çam ormanlarının bulunduğu alana sıçraması son anda önlendi.

Yangında bir otomobil ve evin bir bölümü kısmen zarar gördü. Jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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