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Sokak ortasında kavga eden 2 kadını 5 erkek zor ayırdı

Samsun’da 2 kadın sokak ortasında kıskançlık meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti.

Yayınlanma: 13:39 - 29 Ağustos 2022 Güncellenme:
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Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Hürriyet Sokak üzerinde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı erkeği sevdikleri iddia edilen 2 kadın, bir çay ocağında karşılaşınca tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İnci ve Gamze isimli 2 kadın, birbirlerine hakaretler ederek, saç saça baş başa kavgaya tutuştu. Birbirlerinin saçına dalan kadınlar bir süre sokağın ortasında kavga etti. Kadınları olay yerinde bulunan 5 erkek güçlükle ayırdı. (İHA)

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