Sokakta küfürlü konuşma tartışması cinayetle sonuçlandı

Arnavutköy'de küfürlü konuşma uyarısı sonrası çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

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Olay dün akşam 21.00’da Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre 29 yaşındaki Ahmet Ay, bir kafeteryada yaşanan tartışmanın ardından teyzesi ve kuzenleri ile birlikte kafeden çıktı. Ahmet Ay ve kuzenleri telefonla yüksek sesle ve küfürlü konuşunca aynı sokaktaki bir oto yıkama firması sahibi tarafından uyarıldı.

Grubu küfürlü konuşmamaları yönünde uyaran oto yıkama sahibi ile yaşanan tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Babasının darp edildiğini gören 19 yaşındaki Hakan Tan, eline aldığı bıçakla kalabalığın arasına girdi ve 29 yaşındaki Ahmet Ay’ı yaraladı.

Vatandaşların araya girmesiyle kavgaya karışanlar ayrılırken, sırtına ve karnına aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ahmet Ay, yere yığıldı. Kuzenleri, yoldan geçen bir otomobili durdurarak yaralı Ahmet Ay’ı, Arnavutköy Devlet Hastanesine götürdü. Ağır yaralı halde hastaneye götürülen Ay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Ay’ın ölüm haberini duyan yakınları hastaneye akın etti. Ahmet Ay’ın yakınları hastanede sinir krizleri geçirdi. Olay sonrası polis hastane ve olayın yaşandığı sokakta çevik kuvvet ekiplerinin de gelmesiyle birlikte yoğun güvenlik tedbiri aldı. Kavga sırasında Ahmet Ay’ı bıçaklayarak ölümüne sebep olan Hakan Tan ve kavgaya karışan babası polis tarafından gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. (DHA)

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