Abone Ol

Sokakta silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sokakta silahlı saldırı! Yaralılar var

Dağlıoğlu Mahallesi 14180. Sokak’ta bekleyen bir gruba kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, Bayram O, Adem O. ve Murat Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Murat Ç’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

Nusaybin'de husumetli aileler arasında sopa ve silahlı kavga: 6 yaralıİlginizi ÇekebilirNusaybin'de husumetli aileler arasında sopa ve silahlı kavga: 6 yaralıEsenyurt'ta silahlı çatışmaİlginizi ÇekebilirEsenyurt'ta silahlı çatışma
X Reklam