Sokakta silahlı saldırı! Yaralılar var

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta silahlı saldırıya uğrayan 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

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Dağlıoğlu Mahallesi 14180. Sokak’ta bekleyen bir gruba kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı.

Saldırıda, Bayram O, Adem O. ve Murat Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Murat Ç’nin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.

Polis, olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. (AA)

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