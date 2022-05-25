Sokakta yürüyen eşi ile arkadaşını vurdu

Adana'da Ramazan E., sokakta yürürken gördüğü eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.yı çıkan tartışmada tabancayla bacaklarından vurdu.

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Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarında meydana geldi. Ramazan E. bir süre önce kavga ettiği eşi Elif E. ile yanındaki arkadaşı Orhan K.yı caddede yürürken görünce yanlarına gitti.

Ramazan E. ile Orhan K. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ramazan E., belindeki tabancayla eşi Elif E. ile Orhan K.yı bacaklarından vurdu. Elif E. ile Orhan K. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Elif E. ile Orhan K., çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kaçan şüpheli Ramazan E.nin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

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