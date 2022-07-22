Soluk borusuna mama kaçan bebek yaşamını yitirdi
Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yediği mama soluk borusuna kaçan 6 aylık bebek K.D.,, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Annesi tarafından yedirilen mama 6 aylık bebeğin soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında 6 aylık bebek K.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Aciline götürüldü.
Minik bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
6 aylık bebeğin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)