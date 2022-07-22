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Soluk borusuna mama kaçan bebek yaşamını yitirdi

Sakarya’nın Arifiye ilçesinde yediği mama soluk borusuna kaçan 6 aylık bebek K.D.,, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Soluk borusuna mama kaçan bebek yaşamını yitirdi

Annesi tarafından yedirilen mama 6 aylık bebeğin soluk borusuna kaçtı. Çocuğunun nefes alamadığını fark eden anne durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında 6 aylık bebek K.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hizmet Binası Aciline götürüldü.

Minik bebek, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

6 aylık bebeğin cansız bedeni otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk kampüsündeki Adli Tıp Kurumu ön otopsi merkezine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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