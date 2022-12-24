İzmir’de demir çelik fabrikasında iş kazası: 1 ölü

İzmir'in Aliağa ilçesinde bir demir çelik fabrikasında çalışan vinç operatörü, iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

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Aliağa Bozköy Mahallesi’ndeki bir demir çelik firmasında vinç operatörü olarak çalışan 3 çocuk babası Ayhan Yıldırım, gece vardiyasında henüz belirlenemeyen nedenle vinç ile bina kolonu arasında sıkıştı.

Diğer işçilerin fark edip haber vermesi sonrası olay yerine gelen sağlık ekibi, Yıldırım’ı Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Yıldırım, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. (AA)