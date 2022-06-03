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Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

Kocaeli'de sosyal medya hesaplarından, maddi sıkıntı çeken vatandaşlara kredi verilebileceği yönündeki paylaşımlarıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı.

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Sosyal medya dolandırıcıları yakalandı

Edinilen bilgiye göre, web sitesi ve açtıkları sosyal medya hesapları aracılığıyla, maddi sıkıntı çekenlere kredi verilebileceği yönünde paylaşımlar yapıp, vatandaşlarla irtibat kurarak, kişisel bilgilerini ele geçiren ve dolandıran 4 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. (İHA)

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