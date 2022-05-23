Sosyal medyada paylaşılan videoda dini değerlerle alay ettiği iddia edilen şüpheliye soruşturma
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda dini değerlerle alay ettiği iddia edilen E.G. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoda dini değerlerle alay ettiği iddia edilen E.G. hakkında resen soruşturma başlattı.
Savcılık, E.G. hakkında TCK’nın 216. maddesi uyarınca ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama’ suçundan soruşturma başlatıldığını duyurdu. (DHA)