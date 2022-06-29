Soygunda bıçaklanan kuyumcu çalışanı 111 günlük yaşam savaşını kaybetti

Kayseri'de, kuyumcu dükkanına soygun için gelen Onur A.'nın boğazından bıçakladığı çalışan Fatih Nergis, 111 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, 11 Mart’ta saat 19.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Millet Caddesi’ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. Dükkana giren Onur A., iddiaya göre, alışveriş bahanesiyle Fatih Nergis’ten bilezik istedi. Bu sırada cebinden çıkardığı bıçakla Nergis’i boynundan yaralayan Onur A., çaldığı bilezikle kaçtı. Soygun anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaralanan Fatih Nergis, ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 450 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü seyredip, Onur A.’yı saklandığı evde yakaladı. Çalıntı bilezikle olay sırasında kullanılan bıçak da evdeki aramada bulundu. Gözaltına alınan Onur A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Hastanede tedavi gören Fatih Nergis, doktorların tüm müdahalesine rağmen, bugün hayatını kaybetti.

‘KORKUTMAK AMACIYLA BIÇAĞI SALLADIM’

Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’ tarafından kabul edilen iddianamede ifadesi yer alan Onur A., “Uzun süredir psikolojik tedavi görüyorum. Psikolojim bozuk. Sarrafa bir arkadaşıma hediye almak için uğradım. Bilezik sordum sonra da kolumdaki saatin fiyatını sordum. Kuyumcu da bana ‘Alacaksan al, almayacaksan da çık git’ dedi. Korkutmak amacıyla bıçağı salladım, denk geldi. Yere düşen bilezik kutusunu nasıl aldığımı hatırlamıyorum” dedi.

Sanık Onur A., ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak. (DHA)

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