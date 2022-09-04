Spor salonu cinayetinin şüphelileri tutuklandı

İstanbul Fatih'te aralarında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışmada Jeyhun A.'yı öldüren 2 şüpheli tutuklandı.

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Fatih Şehremini Mahallesi’nde bulunan spor salonunda geçen salı günü saat 22.00 sıralarında aralarında alacak verecek meselesi bulunan Azerbaycan uyruklu Zeynal A.(35) ile İadıgar G.(30), spor eğitmeni olan Azerbaycan uyruklu Jeyhun A.(33) ile telefonda tartıştı.

Telefon görüşmesinin ardından Zeynal A. İle İadıgar G., Jeyhun A.’nın spor yaptığı spor salona gelerek, Jeyhun A.’ya silahla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçtı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Jeyhun A.’nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polisin takibi sonucu yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynal A. ve İadıgar G. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü. Olay yerinde yapılan incelemede ise 2 ruhsatsız tabanca, 4 mermi ile 9 boş kovan bulundu. (DHA)

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