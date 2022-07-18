Abone Ol

Su dinamosunu tamir ederken akıma kapıldı, hastanede öldü

Mardin'de, evinin bahçesindeki su dinamosunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Diyadin Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Su dinamosunu tamir ederken akıma kapıldı, hastanede öldü

Nusaybin’e bağlı kırsal Topaçlı Mahallesinde yaşayan Diyadin Öztürk, evinin bahçesinde arızalanan su dinamosunu tamir etmeye çalıştı. Öztürk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.

Öztürk’ü yerde yatarken bulan ailesi, sağlık ekiplerine bildirdi. Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztürk’ün cansız bedeni, otopsi için Mardin’e gönderildi. (DHA)

Dolabın fişini takarken akıma kapılıp öldü! İlginizi Çekebilir Dolabın fişini takarken akıma kapılıp öldü!

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster