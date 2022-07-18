Su dinamosunu tamir ederken akıma kapıldı, hastanede öldü
Mardin'de, evinin bahçesindeki su dinamosunu tamir etmeye çalışırken elektrik akımına kapılan Diyadin Öztürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Nusaybin’e bağlı kırsal Topaçlı Mahallesinde yaşayan Diyadin Öztürk, evinin bahçesinde arızalanan su dinamosunu tamir etmeye çalıştı. Öztürk, bu sırada elektrik akımına kapılarak yere yığıldı.
Öztürk’ü yerde yatarken bulan ailesi, sağlık ekiplerine bildirdi. Öztürk, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla Nusaybin Devlet Hastanesine götürüldü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Öztürk’ün cansız bedeni, otopsi için Mardin’e gönderildi. (DHA)