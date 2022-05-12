Su kovasına düşen 1.5 yaşındaki Abdülkerim boğuldu

Konya'da su kovasına düşen Suriye uyruklu 1,5 yaşındaki Abdülkerim Al-hac, boğuldu.

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Olay, saat 10.30 sıralarında Karatay ilçesinin Nakipoğlu Mahallesi’ne meydana geldi. Evin salonunda bir taraftan elindeki kurabiyeyi yiyip, bir taraftan da oynayan Abdülkerim Al-hac, dengesini kaybedip içinde su bulunan kovaya düştü.

Bu sırada mutfakta bulunan Rime Al-Hamed, gürültüyü duyup salona geldiğinde oğlunun, kovaya düştüğünü gördü. Minik Abdulkerim’i kovadan çıkaran Rime Al- Hamed, nefes almadığını fark edince kucağına alarak, yakındaki Karatay Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezine götürdü.

Doktorların müdahalesine rağmen Abdülkerim yaşamını yitirdi. Abdülkerim’in cansız bedeni otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Al Hamed de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. (DHA)

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