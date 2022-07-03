Sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde sulama kanalına düşen çocuk kayboldu. Kanalın suyu kesilirken, itfaiye ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için çalışma başlattı. Çocuğun boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay, 12.30 sıralarında Göçmenler Mahallesinde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için Devlet Su İşlerine (DSİ) ait sulama kanalına giren Murat Gönül, akıntıya kapıldı. Gönül’ün çırpındığını gören arkadaşları kurtarmak istedi ancak başarılı olamadı.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından sudan çıkarılan Gönül’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Gönül’ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)