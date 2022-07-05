Sultanbeyli’de taksi durağına silahlı saldırı
Sultanbeyli'de taksi durağına otomobille gelen kişiler, durağa kurşun yağdırdı. Durak kapalı olduğu için saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.
Necip Fazıl Mahallesi, Akdeniz Caddesi’ndeki taksi durağının önüne saat 22.30 sıralarında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille gelen şüpheliler, durağa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta maddi hasar oluştu.
Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri incelemelerde bulundu.
Polis, görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)