Sultangazi’de bayılan göçmene esnaftan yardım eli

Edirne'den panelvan minibüsle Sultangazi'ye getirilen kaçak göçmenlerden biri, fenalık geçirerek bayıldı. Arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkartılan kişi, kaldırımda yere yatırıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken diğer kaçak göçmenler ve araç sürücüsü gözaltına alındı.

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Olay, dün sabah saat 09.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi’nde meydana geldi.

Edirne’den Sultangazi’ye panelvan bir araçla getirilen yaklaşık 15 kaçak göçmen arasında bulunan bir kişi, fenalık geçirerek bayıldı.

Durumu fark eden araçtakiler, sürücüye durmasını söyledi. Sürücü, ara sokakta aracı durdurdu. Bayılan kişi, arkadaşlarının yardımıyla araçtan çıkartılarak, kaldırımda yere yatırıldı.

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar da bayılan kişinin yardımına koştu. Vatandaşlar, ayaklarını yerden yükseğe kaldırarak durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin gelmesi beklenirken, yerdeki kişinin titrediğini görenler üzerini battaniye ile örttü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan kişi daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinde bulunan diğer kaçak göçmenleri ve araç sürücüsünü gözaltına aldı.

Yaşananları anlatan ve bayılan kişinin yardımına koşan esnaf Emre Karadağ, “Sabah saatlerinde bir araç geldi. Aracın içinde yaklaşık 10 yabancı uyruklu vardı. İçlerinden biri aç kalmış. Yere uzatıldı, titriyordu. Durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdik. Açlıktan galiba bünyesi zayıf düşmüştü. Bilinci acıktı ama açlıktan halsiz düştüğü için sürekli titriyordu. Kendisine yardımcı olduk, su verdik, tansiyonu düşsün diye ayran verdik. Daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı” dedi. (DHA)