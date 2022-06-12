Sürat motorlarından tehlikeli hareketler
Hatay'ın Arsuz İlçesi sahillerinde Hatay Valiliği'ne ait Su Sporları Tesislerinin bulunduğu plajın önünden tehlikeli hareketler yaparak geçen sürat motorları tepkilere neden oldu.
Bir vatandaşın çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, Hatay Valiliği Su Sporları Tesislerinin plajında denize girerek yüzen insanların yakınından sürat motorlarının geçtikleri yer alıyor.
Videoda sürat motorlarının insanlara çok yakın seyrettikleri, seyir sırasında da tehlikeli manevralar yaptıkları görülüyor.
Sürat motorlarıyla vatandaşların yüzdükleri alanın arasında ince bir güvenlik ipi bulunduğu ancak ipin, vatandaşların tehlikeyle karşılaşmasını önlemeyeceği belirtiliyor.
Sahilde serinleyen vatandaşlar, sürot motorlarının yarattığı tehlikenin önlenmesini istiyor.