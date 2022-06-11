Sürücü kalp krizi geçirdi, minibüs markete daldı: 2 yaralı

Bursa'da, direksiyon başında kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu'nun minibüsü, kontrolden çıkarak, akaryakıt istasyonunun marketine daldı. Kazada, markette bulunan görevli ve müşteri yaralandı.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında, Yıldırım ilçesi Hacivat Mahallesinden meydana geldi. Ankara Yolu Caddesi’nde kent merkezi yönüne giden Onur Muhammet Göksu, kalp krizi geçirince kullandığı minibüs, kontrolden çıktı. Minibüs, metrelerce savrularak kaldırıma çarpıp, akaryakıt istasyonunun marketine daldı.

İstasyon görevlisi Bayram Çelikel ve markette müşteri olarak bulunan Bilal Arslan’a da bu sırada minibüs çarptı. Akaryakıt istasyonunda çalışan diğer görevliler, kalp krizi geçiren sürücü ile yaralıların yardımına koştu.

İhbarla gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesi yapılan yaralıları ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılar ile kalp krizi geçiren Onur Muhammet Göksu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

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