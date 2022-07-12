Abone Ol

Sürücüsünü arı sokan otomobil şarampole düştü

Aksaray'da, sürücü Mustafa Bezer'in (60) arı sokması nedeniyle kontrolünü kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 4 kişi yaralandı. 

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Sürücüsünü arı sokan otomobil şarampole düştü

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksaray- Ankara kara yolunun 20nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Bezer,  01 BZR 22 plakalı otomobil ile Ankara’dan Adana’ya gittiği sırada açık olan camdan içeri arı girdi. Arı, Bezer’i göğsünden soktu.

Bezer’in kontrolünü kaybettiği otomobil, bariyerlere çarpıp şarampole savruldu. Kazadan Bezer yara almadan kurtulurken, araçtaki Emirhan Çakır (11), Nazife Çakır (37), Hatem Bozer (73) ve Ayfer Bozer (40) yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Bezer de ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. (DHA)

Bayram namazından dönerken kaza geçiren çocuk kurtarılamadı İlginizi Çekebilir Bayram namazından dönerken kaza geçiren çocuk kurtarılamadı Haziranda trafik kazalarında 192 kişi hayatını kaybetti İlginizi Çekebilir Haziranda trafik kazalarında 192 kişi hayatını kaybetti

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster