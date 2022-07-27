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Süt sağarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde süt sağımı yaparken ineğin tepmesi sonucu sağım makinesinin üstüne düşen ve elektrik akımına kapılan 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

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Süt sağarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Karaatlı Mahallesi’nde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, makine ile süt sağımı yapan Karaatlı Muhtarı Mevlüt Yeşil’in oğlu, Hidayet Yeşil’i (16) inek tepti. Aldığı darbenin etkisiyle sağım makinesinin üzerine düşen genci elektrik çarptı.

Yaralı olarak Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (İHA)

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