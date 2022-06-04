Tabancayla market soyan şüpheli yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde markette girip, tabancayla çalışanı tehdit ederek kasadaki 2 bin 600 lirayı alıp kaçan B.K., yakalandı.

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Olay, 2 Haziran günü saat 21.00 sıralarında Saray Mahallesi, Kemal Reisoğlu Caddesi’ndeki bir zincir market şubesinde meydana geldi. Elinde tabanca ile markete giren kişi, kasiyeri tehdit edip 2 ayrı kasada bulunan 2 bin 600 lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takiple şüphelinin B.K. olduğunu tespit etti. B.K.’nin motosiklet kiraladığı tespit edildi.

Polis, B.K.’yi Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi 100. Yıl Parkı’nda soygunda kullandığı tabancayla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K. sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SOYGUN ANI KAMERADA

Bu arada soygun anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, markete gelen şüphelinin belinden çıkardığı tabanca ile kasiyerlere silahını doğrultarak, kasayı açmalarını istediği ve ardından da her iki kasadan toplamda 2 bin 600 TL parayı alıp kaçtığı görüldü. Şüphelinin ayrıca bir gün önce de de keşif için mağaza geldiği belirtildi. Soygun anında bir müşterinin de şüpheliyi vazgeçirmeye çalıştığı, kasiyerlerin de panik yaşadığı anlar görüntülere yansıdı. (DHA)

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