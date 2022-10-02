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Tadilat için çıktığı minareden düşen işçi öldü

Sakarya'nın Karasu ilçesinde tadilat için çıktığı minareden düşen işçi hayatını kaybetti.

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Tadilat için çıktığı minareden düşen işçi öldü

Tadilat için Kurudere Mahallesi Kıran mevkisindeki caminin minaresine çıkan işçi Enbiya Demirci (35), dengesini kaybederek zemine düştü.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Demirci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Demirci’nin cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. (AA)

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