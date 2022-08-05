Takılan oltayı kurtarmak için denize atlayan kaptan yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde müşterilerini balık turuna çıkaran ve takılan bir oltayı kurtarmak için denize atlayan kaptan yaşamını yitirdi. Kaptan Mehmet Tunç’un bugün sosyal medya hesabından yaptığı “İnsan yalnız doğar. Çok insanla yaşar. Gitmek için yalvarırız günü geldiğinde hadi bugün benim günüm olsun” paylaşımı ise sevenlerini üzdü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik köyü koyundan kendisine ait Arslanbey isimli teknesi ile amatör balıkçıları balık avlatmak için denize açılan 52 yaşındaki Mehmet Tunç Salih Adası kıyısına demirledi.

TAKILAN OLTAYI KURTARMAK İÇİN DENİZE ATLADI

Tunç burada müşterilerden birinin oltasının dibe takılması ile oltayı kurtarmak için denize atladı. Oltayı kurtarmak isterken fenalaşan Tunç fenalık geçirdi.

Teknedekilerin denize atlayarak tekneye çıkardığı Tunç tekne ile Güvercinlik köyüne getirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tunç'un kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Tunç'un cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, sosyal medya hesabından dün yaptığı “İnsan yalnız doğar. Çok insanla yaşar. Gitmek için yalvarırız günü geldiğinde hadi bugün benim günüm olsun” yazılı paylaşımı ise yakınlarını üzdü.

Tunç'un cenazesinin memleketi Dalaman'da toprağa verileceği belirtildi.

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