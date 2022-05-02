Takla atan polis aracı duvarı aşıp alt yola düştü: 2 polis yaralı

İstanbul Sarıyer'de, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği polis zırhlı aracı, kaldırıma çarpıp takla attıktan sonra duvarı aşarak alt yola düştü. Kazada yaralanan 2 polis hastaneye kaldırıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kaza, saat 18.30 sıralarında İstinye Mahallesi, Sarıyer Caddesi’nde meydana geldi. Seyir halindeki zırhlı polis aracı bilinmeyen nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kaldırıma çarptı.

Savrulup yol kenarındaki demir bariyerleri aşan araç, takla atıp yaklaşık üç metre yükseklikten alt yola düştü. Araçtaki 2 polis yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı 2 polisi yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Kaza ile ilgili incelemeler devam ediyor. DHA



İlginizi Çekebilir Polis tekneyi iskeleye yanaştırmadı, denize atlayıp barikatı aştı