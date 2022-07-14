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Taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla tekme tokat dövdü

İstanbul Esenyurt'ta taksi şoförüyle arkadaşı, ücret yüzünden tartıştığı yolcuyu tekme tokat dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Taksici tartıştığı yolcuyu arkadaşıyla tekme tokat dövdü

Esenyurt Örnek Mahallesi’ndeki dün akşam saatlerinde  yabancı uyruklu kişi bindiği taksinin şoförü ile ücret konusunda tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Takside inen yolcu, çığlık atarak kaçmaya başladı. Bu sırada taksi şoförüyle arkadaşı, kaçan yolcuyu kovalamaya başladı.

Sokak ortasında yakaladıkları yolcuyu tekme tokat dövdü. Çevredekilerin araya girmesiyle kavga son buldu. O anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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