Taksim’de gece kulübünde silahlı saldırı

Taksim'de bir gece kulübünün önünde taşkınlık yapan şahıs, kulüp çalışanını silahla bacağından vurdu. Kaçan şahıs dakikalar sonra Güven Timleri tarafından Taksim Meydanı’nda yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı.

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Beyoğlu Taksim Sıraselviler Caddesi üzerinde dün saat 04.00 sıralarında bir gece kulübüne gelen Kerim Ç. (34), içeri girmek istedi. Ancak güvenlik tarafından içeriye alınmayan şahıs, çalışanlarla tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Kerim Ç. taşkınlık yapmaya başladı. Güvenlik görevlilerinin müdahale etmesi üzerine silahına sarılan Kerim Ç., çalışan Muharrem A.'yi bacağına ateş ederek yaraladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Ortalığın bir anda karıştığı olayda çalışan Muharrem A. can havliyle kaçarken, saldırgan da cadde üzerinden meydana doğru koşmaya başladı. O esnada bölgede devriye gezen polis, silah seslerini duyarak hızlıca olay yerine geldi.

Elinde silahla kaçtığını gören güven timleri, peşine takılarak şahsı kovalamaya başladı. Kerim Ç., Taksim Meydanı'nda güven timleri tarafından olayda kullandığı silahla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kerim Ç., hastanede sağlık kontrolünden geçirilmesinin ardından emniyete götürüldü.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Muharrem A.'yı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Muharrem A.'nın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. (İHA)

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