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Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü 

Gaziantep'te Durdu Kaya, elektrik arızasını gidermek için çıktığı, evinin önündeki direkte akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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Tamir için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü 

Olay, dün Yaycı Mahallesi’nde meydana geldi. Çiftçilik yapan Durdu Kaya, elektrik arızasını gidermek için evinin önündeki elektrik direğine çıktı.

Kaya, direkte akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin kontrolünde, Kaya’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Adli Tıp Kurumu’na götürülerek otopsi yapılan Durdu Kaya’nın cenazesi, toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaya’nın ölümüyle ilgili soruşturma sürdürülüyor. (DHA)

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