Tarihi eser kaçakçılığı davasında tutuklu müze müdürüne ev hapsi

Aydın merkezli tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda yakalanan ve Donatello'nun 'Davut' heykeline sahte raporu veren ve 79 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız, ilk duruşmada ev hapsi verilerek tahliye edildi.

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Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması kapsamında geçen 2 Ocak’ta Mahsun Y. yönetimindeki otomobil, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durduruldu.

Araçta yapılan aramada; klima kolisi içinde, Karaman’dan getirildiği belirlenen, Rönesans’ın öncüsü heykeltıraş Donatello’nun ‘Davut’ isimli heykeli bulundu.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla heykelle ilgili Aydın Müze Müdürlüğü’nden rapor istendi. Müze Müdürlüğü Komisyonu tarafından yapılan incelemede heykelin sahte olduğu ve sahibine iade edilmesi gerektiği yönünde rapor hazırlandı.

Müze Müdürlüğü’nden ‘sahte’ raporu gelmesine rağmen Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla heykel, bu defa incelenmek üzere Ege Üniversitesi’ne gönderildi. Üniversitede 2 farklı uzman tarafından incelenen heykelin, tarihi eser olduğu ortaya çıktı.

HEYKELİN ‘SAHTE’ OLDUĞUNA DAHİL RAPOR SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız’ın kolluk güçlerine verdiği, ‘Davut’ heykelinin sahte olduğuna dahil rapor, soruşturma dosyasına girdi.

Teknik ve fiziki takip sonrası 21 Mart’ta harekete geçen ekipler, Aydın başta olmak üzere Ankara, Amasya, Aksaray, Mersin, Karaman, Kayseri, Muğla, Samsun, Yalova ve Zonguldak’ta önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aralarında Müze Müdürü Abdülbari Yıldız, eşi ve bazı müze çalışanları ile aktif görev yapan 2 polis memurunun da bulunduğu 36 kişi gözaltına alındı. Firari şüphelinin de arandığı belirtildi. Şüphelilerin ev, iş yeri, otomobil ve üzerlerindeki aramalarda 2 dedektör ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

MÜZE MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE 4 TUTUKLAMA

Abdülbari Yıldız’ın eşi dahil 17 şüpheli, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Abdülbari Yıldız, Müze Müdür Yardımcısı Erkan D., İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü’nde görevli polisler Muhammed Dağ ve Hamdi T. ile Fahrettin K., Emrah A., Mahsun Y., Adem D., Kamil Ç., Hüseyin Ş., Bahattin Y., Halil İbrahim Çelikyön, Mevlana Ş., Aydın U., Süleyman T., Çağlar A., Levent Demirci, Salih G. ve Ünsal K. ise geçen 25 Mart’ta adliyeye sevk edildi. ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet’, ‘rüşvet’, ‘ihaleye fesat karıştırma’, ‘resmi belgede sahtecilik’ suçlarından hakim karşısına çıkarılan Abdülbari Yıldız, Muhammet Dağ, Levent Demirci ve Halil İbrahim Çelikyön tutuklandı.

DAVUT HEYKELİNİ YILDIZ ADINA SATMAK ÜZERE MÜŞTERİ ARADIĞINI İTİRAF ETTİ

Muhammet Dağ’ın ifadesinde, Karaman’dan getirilen ‘Davut’ heykelini, Yıldız adına satmak için müşteri aradığını itiraf ettiği öğrenildi. Diğer 15 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklu sanıklardan Muhammet Dağ, Levent Demirci ve Halil İbrahim Çelikyön ilk duruşma öncesi serbest kalırken, davada tek tutuklu sanık olarak Abdülbari Yıldız kaldı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE EDİLDİ, EV HAPSİ VERİLDİ

Donatello’nun ‘Davut’ heykeline sahte raporu veren tutuklu eski Aydın Arkeoloji Müzesi Müdürü Abdülbari Yıldız’ın da aralarında bulunduğu 36 şüpheli 6,5 ay sonra Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Yıldız ile birlikte 36 sanık ile avukatları hazır bulundu.

1 tutuklu 36 sanık hakkında; ‘örgüt kurma ve üye olma’, ‘irtikap’, ‘rüşvet alma ve verme’, ‘kaçak tarihi eser kazısı ve sondajı yapma’, ‘define arama’, ‘2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı hareket etme’, ‘resmi ve özel belgede sahtecilik’ suçlarından Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada sanıklar savunmalarını yaptı.

DURUŞMA 7 SAAT SÜRDÜ

‘Örgüt kurmak ve yönetmek’ ile suçlanan Abdülbari Yıldız hakkında 79 yıla kadar, diğer sanıklar için ise 2 yıldan 52 yıla kadar değişen hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması 7 saat sürdü. Mahkeme heyeti, heykelin gerçek mi yoksa sahte mi olduğunun belirlenmesi için 3 kişilik heyet kurulmasını ve heyetin konu hakkında araştırma yapmasına karar verdi.

YILDIZ EV HAPSİ VERİLEREK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme dosyanın tek tutuklu sanığı Abdülbari Yıldız’ı tahliye ederek bir sonraki duruşmaya kadar ev hapsi cezası uygulanmasına karar verdi. Duruşma 23 Ocak 2023 tarihine ertelendi. (DHA)