Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 3’ü ağır 14 yaralı
Uşak’ta kontrolü kaybolması sonucunda devrilen tarım işçilerini taşıyan minibüsteki bir kişi hayatını kaybetti. 14 kişi yaralanırken, üç kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza Uşak-Ulubey yolu üzerinde meydana geldi. Tarım işçilerini kent merkezine taşıyan S. A. (51) kontrolündeki minibüs yan devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi.
Tarım işçisi Hasibe Bozkurt'un (56) hayatını kaybettiğini belirlerken araçtaki 20 yolcudan yaralı 14 işçiyi çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza yerindeki bazı işçiler arkadaşlarının öldüğünü öğrenmelerinin ardından sinir krizi geçirdi.
Yaralılardan üç kişinin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Minibüs sürücüsü ekiplerce gözaltına alınırken kazaya ilişkin soruşturma ekiplerce başlatıldı.