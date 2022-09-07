Tarlaya uçan araç sonu oldu
Muğla’nın Milas ilçesi yakınlarında yoldan çıkan otomobil tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.
Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde yaşayan ve Milas'taki akrabalarının yanına geldiği öğrenilen 28 yaşındaki Tayfun Çilenger'in kullandığı 48 AGR 069 plakalı otomobil, Milas'a 12 kilometre uzaklıktaki Tuzabat yakınlarında henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Kaza nedeniyle otomobil hurda haline gelirken, kazayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri Çilenger'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Çilenger'in cenazesi otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Zilenger'in cenazesinin Kavaklıdere ilçesi Nebiler Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.