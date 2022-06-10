Tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü

Sakarya’nın Erenler ilçesinde 21 yaşındaki O.K,. tartıştığı babasını silahla vurarak öldürdü.

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Erenler ilçesi Tabakhane Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda, O. K., aralarında ailevi sebepler dolayısıyla daha önce de tartıştığı babası Hasan K.’yla kavga etti.

O.K. evde bulunan silahla babasını vurdu. Hasan K. kanlar içinde yere yığılırken silah seslerini duyan vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede 42 yaşındaki babanın hayatını kaybettiğini belirledi. 21 yaşındaki çocuk ise olay yerinde polis ekiplerince yakalandı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.