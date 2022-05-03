Tartıştığı eşini öldürdü
İzmir’de tartıştığı eşi tarafından tabancayla başından vurulan yabancı uyruklu kadın hayatını kaybetti.
Olay, dün saat 21.00 sıralarında Gaziemir ilçesinde meydana geldi. Yabancı uyruklu çift belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte M.M. üzerindeki tabanca ile eşi Recea Muhammed'i başından vurdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Recea Muhammed'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
Öte yandan, tartıştığı karısını tabancayla başından vurarak öldürdükten sonra olay yerinden kaçan M.M. polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü öğrenildi. (İHA)