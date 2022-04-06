Tartıştığı kişi ile eşini vuran koca, 2 gün sonra yakalandı

Sivas'ta önce tartıştığı R.B.'yi ardından gönül ilişkisi yaşadığını iddia ettiği eşi H.Ş. adlı kadını tabancayla yaralayarak kaçan E.Ş., 2 gün sonra köyde saklandığı evde yakalandı.

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Olay, pazartesi günü, Huzur Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre E.Ş., eşi H.Ş. adlı kadın ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü R.B. ile karşılaştı.

E.Ş., tartıştıktan sonra yanındaki tabancayla R.B.’ye ateş açarak, bacaklarından yaraladı. R.B., ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan E.Ş., Alibaba Mahallesi Seyrantepe Caddesi’ndeki evine geldi. E.Ş., burada da tartıştığı eşini aynı tabancayla bacağından ve kasığından yaraladı. Sivas Numune Hastanesi’ne kaldırılan H.Ş. de tedaviye alındı.

Olay sonrası kaçan E.Ş.’nin yakalanması için ekipler, çalışma başlattı. E.Ş.’nin, 2 gün sonra, merkeze bağlı Kurtlapa köyünde olduğu tespit edildi.

E.Ş., saklandığı evde yakalanarak, gözaltına alındı. Yaralıların hastanedeki tedavileri ise sürüyor. (DHA)

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