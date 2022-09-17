Abone Ol

Taşlar ve sopalarla birbirlerine girdiler: 7 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki grup arasında çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada, 7 kişi yaralandı. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Olay, sabah saatlerinde, Kızıltepe ilçesine bağlı Ersoylu Mahallesinde meydana geldi. Sokakta karşılaşan iki grup arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 7 kişi, yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavgaya karışanların belirlenip, yakalanması için çalışma başlatıldı. (DHA)

Kız kardeşine çiçek gönderen kişiye, arkadaşlarını toplayıp sopalarla saldırdı İlginizi Çekebilir Kız kardeşine çiçek gönderen kişiye, arkadaşlarını toplayıp sopalarla saldırdı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster