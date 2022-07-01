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TCDD’ye ait 450 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları’na (TCDD) ait 450 bin lira değerindeki bakır kabloları çalan şüpheli yakalandı.

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TCDD’ye ait 450 bin lira değerindeki bakır kabloları çaldı

Gebze'de 29 Haziran Çarşamba günü Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları'na (TCDD) ait 450 bin değerindeki bakır kablolar çalındı.

Hırsızlık olayına ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin S.K. olduğunu tespit etti. Şüpheli S.K., çaldığı kablolarla birlikte polis ekipleri tarafından yakalındı.

Gözaltına alınan şüpheli, tamamlanan işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)

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