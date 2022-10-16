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Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İzmir'in Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde tefecilik yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü cezaevine gönderildi.

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Tefecilik operasyonunda 4 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karşıyaka ve Bayraklı ilçelerinde “tefecilik, hakaret ve tehdit” suçlarının örgütlü işlendiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere yönelik Karşıyaka İlçe Jandarma ekiplerinin yaptığı baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 14 senet, ajanda, av tüfeği ile 17 fişek, 2 bıçak, 20 tabanca fişeği, tapu ve 5 cep telefonu ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı, 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

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