Tekirdağ’da 2 milyon TL değerinde uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 'Kekik' adı verilen polis operasyonunda piyasa değeri 2 milyon TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Kemalettin Mahallesi’nde A.K.’nin evinde yüklü miktarda uyuşturucu bulunduğunu ve piyasa sürüldüğünü belirledi. Polis, 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından A.K.’nin adresine operasyon düzenledi.

‘Kekik’ adı verilen operasyon A.K. ile 1 kadın yakalanıp, gözaltına alındı. Evde yapılan aramada da piyasa değeri 2 milyon TL olan 10 kilogram bonzai, 200 gram metamfetamin, 7 sentetik ecza hapı, 22 tabanca mermisi, uyuşturucudan elde edilen 8 bin 735 lira ele geçirildi. Uyuşturucuların kova ve vazo içlerinde saklandığı da belirlendi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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