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Tekirdağ’da otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde otomobille TIR'ın çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Yayınlanma: 14:34 - 05 Eylül 2022 Güncellenme:
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Kaza, Marmaraereğlisi- Çorlu kara yolunun Sultanköy Mahallesi Toptepe mevkisinde meydana geldi.

Orhan Köz’ün (43) kullandığı otomobil, karşı yönden gelen inşaat demiri yüklü Mecit Özdemir yönetimindeki  TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Orhan Köz hayatını kaybetti, TIR şoförü Özdemir ise hafif yaralandı. Orhan Köz’ün cansız bedeni, Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Çorlu Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Mecit Özdemir, ilk ifadesinde, “Ben kendi şeridimde gidiyordum. Bana doğru gelmeye başladı, şaka yapıyor zannettim. Ondan sonra gelip vurdu” dedi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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